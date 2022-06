Redmi Note 11T Pro to nowe smartfony submarki Xiaomi, które zaliczyły świetny start sprzedaży w Chinach. Nas jednak bardziej interesuje to, kiedy nowe telefony kupimy w Polsce. Niestety na dostępność serii Redmi Note 11T Pro na Starym Kontynencie poczekamy sobie zapewne jeszcze co najmniej kilka tygodni.