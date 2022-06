Realme GT 2 Explorer Master to specjalna edycja flagowca, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Przy okazji wiemy, że do wyboru będą dwie różne wersje Realme GT 2 Explorer Master. Będą one miały inne baterie i zaoferują różne prędkości ładowania.