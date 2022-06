OnePlus 10T 5G w drodze. Model Ultra nie powstanie

OnePlus 10T 5G to kolejny flagowiec chińskiej marki, który zobaczymy zamiast modelu Ultra. Choć smartfon dotychczas pojawiał się w przeciekach pod ta drugą nazwą. Będzie to jedyny telefon z wyższej półki, który marka ma wprowadzić do oferty jeszcze w tym roku. Premiera OnePlus 10T 5G ma odbyć w drugiej połowie 2022 r.