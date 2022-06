OnePlus 10R Lite 5G w drodze. Tak ma wyglądać specyfikacja

OnePlus 10R Lite 5G to nowy średniak chińskiej marki. Jednak nie będzie to zupełnie nowy smartfon, a przebrandowany model Ace Racing. Stąd też specyfikacja techniczna telefonu jest już znana. Zobaczmy więc sobie, co już wiadomo o wyposażeniu OnePlus 10R Lite 5G i kiedy to urządzenie powinno zadebiutować w sprzedaży.