Xiaomi CIVI 2 w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja techniczna

Xiaomi CIVI 2 to już trzeci smartfon z tej serii. Jego premiera ma odbyć się latem. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Ta ujawnia nam, że telefon otrzyma ekran OLED 120 Hz z Dolby Vision. Poza tym Xiaomi CIVI 2 ma dostać nowy procesor Qualcomma, którym jest Snapdragon 7 Gen 1.

Xiaomi CIVI 2 to już kolejny smartfon z tej serii po ostatnim modelu S. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna, do której dostęp uzyskał leaker Digital Chat Station. Urządzenie zapowiada się na naprawdę ciekawego średniaka z tak zwanej wyższej półki. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie.

Sercem smartfona Xiaomi CIVI 2 ma być nowy procesor Qualcomma, czyli SoC Snapdragon 7 Gen 1. Źródło wspomina również o wyświetlaczu. Będzie to panel OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu obrazu w 120 Hz. Poza tym nie zabraknie wsparcia dla technologii Dolby Vision, co jest sporym atutem.

Pełna specyfikacja techniczna Xiaomi CIVI 2 nieznana

Na więcej szczegółów o Xiaomi CIVI 2 trzeba będzie jeszcze poczekać. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. To informacje, które powinniśmy poznać z czasem. Źródło wspomniało także o baterii, która ma wspierać ładowarkę o mocy 67 W, ale pojemność akumulatora nie została podana.

