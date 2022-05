Prototyp Google Pixel 7 pozuje na zdjęciach. Ktoś wystawił go na sprzedaż

Google Pixel 7 to smartfon, który został już zapowiedziany. Jego właściwa premiera odbędzie się jednak dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem ktoś wystawił na sprzedaż prototyp. Oferta pojawiła się na eBayu, skąd została już zdjęta. Jednak mamy okazję zobaczyć umieszczone w niej zdjęcia, które widać poniżej.

Google Pixel 7 to smartfon, którego prototyp widać na fotkach załączonych w tym artykule. Zdjęcia pokazują nam przód, gdzie umieszczono ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy podwójny aparat fotograficzny znajdujący się na charakterystycznej wyspie. Pod kątem designu widać to, co wcześniej zaprezentował sam producent.

Prototyp Google Pixel 7 finalnie niesprzedany

Aukcja w eBayu, gdzie można było kupić ten prototyp, nie dobiegła końca. Została wycofana, co pewnie nastąpiło w reakcji producenta. Wywoławcza cena Google Pixel 7 została ustalona na poziomie 450 dol. Telefon był też odblokowany. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną premierę, która odbędzie się wczesną jesienią.

Przeczytaj także: Najlepsze triki dla poczty Gmail

źródło