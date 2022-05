Oppo Find N2 w drodze. Składany smartfon Chińczyków ma być jeszcze lepszy

Oppo Find N2 to drugi składany smartfon chińskiej marki, który jest już w przygotowaniu. Urządzenie ma wnieść ulepszenia względem pierwszej generacji, która jest naprawdę udana. Przy okazji dowiadujemy się, że wraz z Oppo Find N2 może zadebiutować inny składany smartfon, który powalczy o klientów z Samsungami Flip.

Oppo Find N2 to składany smartfon, który będzie kolejnym tego typu urządzeniem w ofercie marki po modelu sprzed kilku miesięcy. Chińczycy chcą powalczyć na rynku takich sprzętów klasy premium i szykują się do premiery kolejnej generacji. Informacje na ten temat uzyskał sprawdzony w przeszłości leaker Digital Chat Station.

Za dużo szczegółów na razie nie znamy. Źródło informacji wspomina tylko o tym, że Oppo Find N2 zbliża się wielkimi krokami i otrzyma udoskonalony rozkładany ekran. Prawdopodobnie pod obudową powinniśmy spodziewać się także nowego procesora Qualcomma, czyli Snapdragona 8 Gen 1 Plus. Nie zostało to jednak potwierdzone.

Z Oppo Find N2 inny składany smartfon

Oppo Find N2 to nie jedyny składany smartfon, który szykuje chińska marka. W drodze jest także inne urządzenie z rozkładanym wyświetlaczem. To telefon, który ma powalczyć o klientów z serią Samsungów Galaxy Z Flip, a więc będzie to sprzęt „z klapką”. Jego cena ma być atrakcyjna.

