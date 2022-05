Redmi K50 Ultra w drodze. Kolejny flagowiec Xiaomi z SoC Snapdragon 8 Gen 1+

Redmi K50 Ultra to nowy flagowiec Xiaomi, którego premiera odbędzie się w drugiej połowie 2022 r. Specyfikacja techniczna telefonu owiana jest tajemnicą. Wiemy jednak, że pod obudową pojawi się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Ponadto Redmi K50 Ultra otrzyma ekran OLED z Dolby Vision oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz.

Redmi K50 Ultra to flagowiec Xiaomi, który w plotkach pojawia się pierwszy raz. Urządzenie doczekało się przecieku i wiemy, że jego premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2022 r. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest znana, ale obejmie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który wkrótce trafi do wielu droższych telefonów.

Poza tym wiadomo, że Redmi K50 Ultra ma dostać ekran wykonany w technologii OLED z obsługą technologii Dolby Vision. Wyświetlacz będzie też w stanie prezentować obraz w 120 Hz i zaoferuje rozdzielczość QHD+.

Smartfon Redmi K50 Ultra będzie mocny

Redmi K50 Ultra będzie więc najmocniejszym smartfonem w historii tej submarki Xiaomi. Cena na razie jest tajemnicą i pewnie poznamy ją bliżej planowanej premiery. Podobnie jest ze specyfikacją techniczną, która na razie pozostaje niewiadomą. Spodziewajmy się także baterii z bardzo szybkim ładowaniem. Będzie to pewnie dotychczasowe 120 W lub jakaś nowa technologia firmy, która zapewni jeszcze krótszy czas ładowania.

źródło