Oppo Reno8 Lite 5G już blisko. Jest cena smartfona

Oppo Reno8 Lite 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiła się cena telefonu. Ta wydaje się być całkiem atrakcyjna. Wiemy też, że nie będzie to zupełnie nowe urządzenie, a przebrandowany model. Zobaczmy sobie, co już wiemy o Oppo Reno8 Lite 5G i ile trzeba będzie zapłacić za tego smartfona.