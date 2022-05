Samsung Galaxy z Fold 4 to składany smartfon, który ma otrzymać nieco inny rozkładany wyświetlacz względem poprzedniego modelu. Zmienią się proporcje ekranu, co potwierdza nowy przeciek. Mamy okazję zobaczyć to na zewnętrznym etui. Premiery smartfona Samsung Galaxy Z Fold 4 spodziewamy się już w sierpniu.