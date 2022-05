Motorola Moto E32s zaprezentowana. Cena i specyfikacja

Motorola Moto E32s to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Europie. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna z podstawowej półki. Telefon ma 6,5-calowy ekran IPS HD+ i procesor MediaTek Helio G37 oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Motorola Moto E32s i ile kosztuje.

Motorola Moto E32s to smartfon, który zadebiutował w Europie. Cena została ustalona na poziomie 149,99 euro (ok. 685 zł). Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne obudowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Motorola Moto E32s ma 6,5-calowy ekran IPS HD+, który oferuje odświeżanie obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G37. Układ wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh i można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 18 W.

Na wyposażeniu modelu Motorola Moto E32s znajduje się potrójny aparat z sensorami 16 i dwoma 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Moto E32s – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran IPS HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

Android 12

