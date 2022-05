Realme GT Neo 3T blisko. Producent potwierdza premierę

Realme GT Neo 3T to nadchodzący smartfon marki. Jego premiera jest blisko, co potwierdza sam producent. Częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu wyciekła do sieci już wcześniej. Na jego temat wiemy już całkiem sporo. Wiemy, że Realme GT Neo 3T otrzyma procesor Snapdragon 870 i ekran o przekątnej około 6,5 cala.