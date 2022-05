Black Shark 6 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 1+ w drodze

Black Shark 6 Pro to kolejny smartfon do gier, którego premiera ma odbyć się w drugiej połowie 2022 r. Seria otrzyma procesory Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Jednak specyfikacja techniczna urządzeń okryta jest tajemnicą. Spodziewajmy się jednak mocny podzespołów. Seria Black Shark 6 obejmie co najmniej dwa modele.

Black Shark 6 Pro to kolejny smartfon chińskiej marki wspieranej przez Xiaomi, którego premiera jest coraz bliżej. Do tej pory o tej serii telefonów było cicho. Teraz pojawiły się pierwsze plotki i te mówią o tym, że pod obudową modeli znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To nowy SoC Qualcomma, który został zapowiedziany kilka dni temu.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus to odświeżony procesor dla flagowców z Androidem, który pojawi się wkrótce w pierwszych telefonach. W tym również smartfonach do gier, jak Asus ROG Phone 6. Chip oferuje zwiększone zegary taktujące rdzenie CPU oraz GPU. Z pewnością jest na co czekać.

Nie tylko Black Shark 6 Pro z SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Blach Shark 6 Pro będzie jednym z dwóch nowych smartfonów do gier tej marki. Pojawi się także tańszy model bez dopisku Pro w nazwie. W obu ma znaleźć się Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ich specyfikacje techniczne nie są jednak znane. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

