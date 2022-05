Xiaomi Pad 6 5G w drodze. Tablet ma zadebiutować latem

Xiaomi Pad 6 5G to nowe tablety marki, których premiera musi być nieodległa. Chińczycy szykują się do debiutu następców udanej serii Padów 5. Urządzenie jest już testowane, również w Europie. Oficjalna zapowiedź tabletów z linii Xiaomi Pad 6 5G powinna odbyć się latem tego roku, a więc w niedługim czasie.

Xiaomi Pad 6 5G to tablet, który jest w drodze. W zasadzie będzie to pewnie seria, która obejmie co najmniej dwa nowe modele urządzeń z Androidem i autorską nakładką MIUI. Informacje o tym sprzęcie przekazał leaker Mukul Sharma, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami z obozu firmy.

Co najmniej jeden tablet z serii Xiaomi Pad 6 jest już testowany wewnętrznie przez firmę również na terenie Europy. To oznacza, że debiut powinien również odbyć się na Starym Kontynencie. Źródło informacji twierdzi, że premiera powinna odbyć się latem tego roku. W lipcu lub najpóźniej sierpniu.

Specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 6 5G tajemnicą

Na razie o Xiaomi Pad 6 5G wiadomo bardzo niewiele. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową 22081283G, ale jego specyfikacja techniczna nie jest znana. Spodziewajmy się jednak konkretnego wyposażenia, zwłaszcza w wersji Pro. Tym razem pod obudową mają znaleźć się procesory firmy MediaTek, ale na więcej szczegółów będziemy musieli jeszcze poczekać.

