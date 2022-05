Samsung Galaxy A23 5G zmierza do Europy. Cena powinna być atrakcyjna

Samsung Galaxy A23 5G to smartfon, który wkrótce pojawi się w Europie. Jego cena nie jest znana, ale powinna być atrakcyjna. Kompletna specyfikacja techniczna również nie jest znana, ale wiemy, że pojawi się poczwórny aparat fotograficzny. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy A23 5G i jego wyposażeniu.

Samsung Galaxy A23 5G to smartfon, który wkrótce dołączy do modelu z 4G. Cena telefonu powinna być atrakcyjna, ale konkretne kwoty nie są na razie znane. Wiemy jednak, że urządzenie będzie można kupić w Europie. Czego można się spodziewać?

Smartfon Samsung Galaxy A23 5G na pewno otrzyma inny procesor w porównaniu do wersji z LTE. W tym drugim jest to Snapdragon 680, ale ten układ zapewnia tylko łączność z sieciami 4G. Możliwe więc, że będzie to Snapdragon 695. Ekran nie powinien ulec zmianie i spodziewajmy się 6,6-calowego panelu LCD Full HD+.

Poza tym Samsung Galaxy A23 5G zaoferuje poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Bateria powinna mieć pojemność 5000 mAh z obsługą ładowarki o mocy 25 W. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Przypuszczalna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A23 5G – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor (nieznany)

4, 6 lub 8 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z One UI 4

