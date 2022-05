Realme Pad X zaprezentowany. Cena i specyfikacja tabletu

Realme Pad X to tablet, którego premiera odbyła się w Chinach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie ma 11-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości oraz procesor Qualcomm Snapdragon 695. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje tablet Realme Pad X i ile trzeba za niego zapłacić.

Realme Pad X to tablet, który był obiektem wielu przecieków. Urządzenie doczekało się premiery w Chinach, gdzie cena za podstawową konfigurację została ustalona na poziomie 1299 juanów (ok. 830 zł). Model z większą pamięcią kosztuje 1599 juanów (ok. 1025 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna sprzętu.

Tablet Realme Pad X ma 11-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Pozwala on na pracę z użyciem rysika. Następnie mamy procesor Snapdragon 695, który wspomagany jest przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca.

Realme Pad X ma również baterię o pojemności 8340 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 33 W. Znajdziemy tu też aparaty z sensorami 8 (przedni) i 13 (tylny) MP. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad X – specyfikacja techniczna

11-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 8340 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

USB C

cztery głośniki z Dolby Atmos

499 g

Android 12 z nakładką producenta

