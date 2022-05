Xiaomi 12S Pro prawie jak Ultra. Też ma aparat Leica

Xiaomi 12S Pro pod jednym względem może przypominać model Ultra. Otrzyma aparat fotograficzny z logo firmy Leica. Skąd to wiemy? Do sieci wyciekło zdjęcie prototypu. Na fotce widać tył obudowy smartfona Xiaomi 12S Pro. Moduł kamery jest bardzo podobny do tego, który znamy ze starszych flagowców serii 12.