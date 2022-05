Samsung Galaxy Z Fold 4 otrzyma mniej widoczne załamanie

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon zbliżający się wielkimi krokami. Nowe plotki mówią o tym, że otrzyma mniej widoczne załamanie. Będzie ono jednak nadal widoczne. Natomiast ekran telefonu Samsung Galaxy Z Fold 4 wygląda na płynniejszy. Premiery spodziewamy się w sierpniu.

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który niedawno pozował na renderach. Wiemy, że otrzyma lepszy ekran względem poprzednika. Teraz dowiadujemy się, że zmiany obejmują również załamanie. Informacje na ten temat ujawnił leaker Ice Universe. W przeszłości serwował nam on sprawdzone plotki z obozu koreańskiej marki.

Załamanie z modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 ma wyglądać lepiej w porównaniu do tego, które ma poprzednia generacja składanego smartfona. Niestety nie jest tak, że ono znikło. Po prostu ma być mniej widoczne, co warto mieć na uwadze. Źródło wspomina także o samym wyświetlaczu. Ekran wydaje się być płynniejszy, co również jest plusem.

Premiera modelu Samsung Galaxy Z Fold 4 w sierpniu

Samsung Galaxy Z Fold 4 to składany smartfon, który ma zadebiutować w sierpniu tego roku. Wiemy, że pod obudową znajdzie się wydajny procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy udoskonalony aparat fotograficzny, który ma być najlepszym z potrójnych kamer stosowanych do tej pory przez Koreańczyków.

