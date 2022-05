Redmi Note 11 SE 5G zaprezentowany. Cena i specyfikacja

Redmi Note 11 SE 5G to smartfon, którego premiera odbyła się wraz z modelami 11T Pro. Cena telefonu jest atrakcyjna, a wyposażenie całkiem ciekawe. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,5-calowy ekran LCD 90 Hz i procesor MediaTek Dimensity 700. Zobaczmy, co Redmi Note 11 SE 5G ma jeszcze do zaoferowania.