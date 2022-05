Motorola Razr 2022 'Maven’ pozuje na wideo

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową Maven. Mamy okazję zobaczyć to urządzenie na wideo. Zarówno z rozłożonym ekranem, jak i po zamknięciu. Na filmie widać, że składany smartfon Motorola Razr 2022 ma większy drugi wyświetlacz umieszczony obok aparatu na pleckach.

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się od dawna. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową Maven i jego premiera ma odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Wiemy, że będzie to mocny telefon, bo pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Teraz mamy okazję zobaczyć wideo.

Wideo z telefonem Motorola Razr 2022 opublikował Evleaks, czyli Evan Blass. Na krótkim filmie mamy okazję zobaczyć rozłożony ekran. Ciekawiej jednak robi się po złożeniu obudowy. Tam widzimy podwójny aparat fotograficzny a obok niego znajduje się większy drugi wyświetlacz. Wygląda to bardzo ciekawie.

Premiera modelu Motorola Razr 2022 Maven coraz bliżej

Oficjalnej premiery składanego smartfona Motorola Razr 2022 spodziewamy się w niedługim czasie. Urządzenie będzie bardzo ciekawe i zaoferuje znacznie mocniejszą specyfikację techniczną względem poprzedników. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut i więcej informacji o tym urządzeniu. Wiemy też, że oba ekrany będą większe.

