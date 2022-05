Realme Pad X 5G już blisko. Jest częściowa specyfikacja tabletu

Realme Pad X 5G to nowy tablet chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Producent już podgrzewa atmosferę przed debiutem i publikuje nowe zajawki. Firma udostępniła na swoich mediach społecznościowych grafiki z informacjami. Dzięki temu częściowa specyfikacja tabletu Realme Pad X 5G jest już znana.

Realme Pad X 5G to tablet, który w przeciekach pojawia się od niedawna. Premiera odbędzie się 26 maja. Co już wiemy o tym urządzeniu? Całkiem sporo, choć jego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Zobaczmy sobie, co już wiadomo i pewne z tych informacji potwierdził sam producent.

Tablet Realme Pad X 5G ma 11-calowy ekran o rozdzielczości 2K oraz głośniki ze wsparciem dla Dolby Atmos. Wyświetlacz pozwoli na pracę z użyciem rysika. Bateria ma pojemność 8340 mAh i wiemy, że wspiera szybkie ładowanie o mocy 33 W. wcześniej producent potwierdził, że sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 870. Opcjonalnie sprzęt będzie dostępny z modemem 5G.

Realme Pad X 5G otrzyma także 6 lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB miejsca na dane. Znajdziemy tu też aparat fotograficzny z sensorem 13 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest poniżej.

Tablet Realme Pad X 5G – specyfikacja techniczna

10,95-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 2K

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 870

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do wideorozmów

aparat fotograficzny 13 MP

bateria o pojemności 8360 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

USB C

opcjonalny modem 5G

cztery głośniki z Dolby Atmos

Android 12 z nakładką producenta

