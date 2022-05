Premiera Redmi Note 11T Pro Plus — cena i specyfikacja

Redmi Note 11T Pro Plus był wyczekiwanym smartfonem. Za nami premiera, która odbyła się w Chinach. Cena jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna konkretna. Urządzenie wyróżnia się świetnym ekranem LCD oraz baterią z szybkim ładowaniem 120 W. Zobaczmy, co jeszcze Redmi Note 11T Pro Plus ma do zaoferowania.

Konkretny ekran LCD 144 Hz

Redmi Note 11T Pro Plus nie otrzymał wyświetlacza AMOLED, ale ma za to najlepszy ekran LCD ze wszystkich kiedykolwiek montowanych w smartfonach. Potwierdza to ocena specjalistów z DisplayMate w postaci A+. Jest to 6,6-calowy panel o rozdzielczości Full HD+ i obsługą Dolby Vision. Poza tym oferuje odświeżanie obrazu w 144 Hz, co jest rzadkością nawet wśród flagowców.

Procesor MediaTek Dimensity 8100

Sercem smartfona Redmi Note 11T Pro Plus jest bardzo mocny układ MediaTek Dimensity 8100. Procesor ten znamy chociażby z modeli OnePlus Ace czy topowego z serii Oppo Reno 8. Chip jest naprawdę wydajny. W telefonie jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane producent przeznaczył 128, 256 lub nawet 512 GB miejsca. Oczywiście w Europie na ten ostatni wariant nie liczmy.

Cena Redmi Note 11T Pro Plus atrakcyjna

Cena smartfona Redmi Note 11T Pro Plus jest naprawdę atrakcyjna. Do wyboru są następujące konfiguracje sprzętowe:

model z 8 GB RAM-u i 128 GB miejsca na dane – 1999 juanów (ok. 1290 zł)

model z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca na dane – 2199 juanów (ok. 1415 zł)

model z 8 GB RAM-u i 512 GB miejsca na dane – 2399 juanów (ok. 1545 zł)

Szybkie ładowanie baterii o mocy 120 W

Redmi Note 11T Pro Plus kontynuuje to, co zaimplementowano w poprzedniej generacji. Mowa o bardzo szybkim ładowaniu baterii. Telefon ma akumulator o pojemności 4400 mAh, który można ładować z użyciem ładowarki o mocy 120 W. To pozwoli na naładowanie baterii w mgnieniu oka.

Potrójny aparat 64 MP

Aparat fotograficzny Redmi Note 11T Pro Plus nie należy do najmocniejszych. Poprzednik miał główny sensor 108 MP, ale tym razem kamera nie jest tym, na co położono główny nacisk. Znajdziemy tu aparat z matrycą 64 MP. Pozostałe elementy to obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP i dodatkowy czujnik 2 MP.

Nowoczesny Bluetooth 5.3

Warto też dodać, że Redmi Note 11T Pro Plus jest jednym z nielicznych smartfonów na rynku, które mają nowoczesny moduł Bluetooth 5.3. To rozwiązanie, którego próżno szukać we flagowcach ze Snapdragonami. Tym bardziej cieszy jego implementacja w smartfonie ze średniej półki cenowej. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej. W Europie zapewne poczekamy sobie do lipca już sierpnia.

Redmi Note 11T Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

8 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

