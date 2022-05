Oppo Reno 8 Pro Plus oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Reno 8 Pro Plus to nowy smartfon marki. Urządzenie jest ciekawe. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8100 MAX czy potrójny aparat z głównym sensorem 50 MP. Zobaczmy sobie ceny Oppo Reno 8 Pro Plus i co jeszcze ma do zaoferowania.