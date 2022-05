Oppo Pad Air zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo Pad Air to nowy tablet chińskiej marki. Premiera na razie odbyła się w Państwie Środka, gdzie cena została ustalona na poziomie 1299 juanów (ok. 835 zł) za wariant z 64 GB miejsca na dane. Do wyboru są trzy różne konfiguracje, których ceny kończą się na 1699 juanów (ok. 1100 zł). Piórko Oppo Pencil wyceniono na 299 juanów (ok. 192 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Oppo Pad Air ma 10,36-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli i jasności 360 nitów. Następnie mamy procesor Snapdragon 680. SoC jest wspomagany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 64 lub 128 GB miejsca. Producent wyposażył tablet w cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos.

Ponadto Oppo Pad Air ma baterię o pojemności 7100 mAh z obsługą ładowarki o mocy 18 W. Aparat fotograficzny ma sensor 8 MP, a przednia kamerka 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z ColorOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Tablet Oppo Pad Air – specyfikacja techniczna

10,36-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 680

4 lub 6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 7100 mAh

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 8 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

cztery głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

Android 12 z nakładką ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło