Xiaomi 13 Pro z układem Snapdragon 8 Gen 2 już w formie prototypów

Xiaomi 13 Pro to flagowiec marki na 2023 r. Smartfony otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 2 i co ciekawe, firma już ma wczesne prototypy tych urządzeń. W drodze są co najmniej trzy nowe modele. Wiemy, że ekran telefonu Xiaomi 13 Pro ma rozdzielczość QHD i poza tym wyświetlacz ma zaoferować dobre proporcje.