Xiaomi 12T Pro w produkcji. Premiera musi być nieodległa

Xiaomi 12T Pro to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Telefon ma dostać procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Kiedy odbędzie się jego premiera? Wygląda na to, że w całkiem niedługim czasie. Świeże plotki mówią o tym, że rozpoczęła się masowa produkcja telefonu. To z pewnością przybliża go do debiutu.

Produkcja Xiaomi 12T Pro rzekomo rozpoczęła się w kilku krajach Europy oraz Azji. Takie informacje podał leaker Mukul Sharma, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami, choć też nie zawsze. W każdym razie debiut musi być całkiem nieodległy, choć jeszcze trochę sobie poczekamy.

Premiera Xiaomi 12T Pro być może z modelem Ultra

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Xiaomi 12T Pro zadebiutuje wraz z modelem Ultra, co ma nastąpić za kilka tygodni. Będzie to pierwszy flagowiec marki z logo niemieckiej firmy Leica, co już potwierdzono. Premiera ma odbyć się w lipcu. Warto dodać, że producent zaczął już testować prototypy serii 13. Na te smartfony w Europie poczekamy sobie do pierwszego kwartału 2023 r.

źródło