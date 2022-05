Motorola Razr 2022 otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Marka potwierdza

Motorola Razr 2022 to składany smartfon, który będzie naprawdę mocny. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+, co marka w zasadzie już potwierdziła. To obecnie najmocniejszy SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Premiera modelu Motorola Razr 2022 musi być nieodległa.