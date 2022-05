Redmi Note 11T Pro Plus — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Redmi Note 11T Pro Plus to nowy średniak Xiaomi, którego premiera odbędzie się we wtorek. Co już wiemy o tym telefonie? Częściowa specyfikacja techniczna jest już znana i obejmuje ona całkiem ciekawe podzespoły. Wiemy też, jaka ma być cena Redmi Note 11T Pro Plus. Zobaczmy, co wiadomo na dwa dni przed premierą.

Redmi Note 11T Pro Plus to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się już we wtorek. Producent już podgrzewa informacje przed debiutem tego telefonu. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Zobaczmy, co już wiadomo o tym urządzeniu.

Najlepszy ekran LCD wśród smartfonów

Redmi Note 11T Pro Plus nie otrzyma ekranu AMOLED, a panel wykonany w technologii LCD z Dolby Vision. Jednak nie byle jaki, a najlepszy wśród wszystkich ze stosowanych do tej pory w telefonach, co orzekli specjaliści z DisplayMate. Wyświetlacz ustanowił tu 14 nowych rekordów. Jest to ekran o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 144 Hz.

Mocny procesor MediaTek Dimensity 8100

Sercem Redmi Note 11T Pro Plus jest procesor MediaTek Dimensity 8100. To bardzo mocny układ, który znamy chociażby z modelu OnePlus Ace. Procesor jest bardzo mocny i spodziewajmy się, że będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128, 256 lub 512 GB miejsca. Ten ostatni wariant w Europie zapewne się nie pojawi.

Aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

Redmi Note 11T Pro Plus otrzyma potrójny aparat fotograficzny, który został zaprojektowany w znany nam już wcześniej sposób. Główny sensor to Samsung GW1 z matrycą 64 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP oraz dodatkowy czujnik 2 MP. Rozdzielczość przedniej kamerki do selfie nie jest znana.

Cena Redmi Note 11T Pro Plus ma być atrakcyjna

Dokładna cena Redmi Note 11T Pro Plus nie jest znana, ale ma być podobna do poprzednika. Ten w Chinach debiutował od 1899 juanów (ok. 1245 zł). Warianty z większą pamięcią były o kilkaset juanów droższe. W Europie zapłacimy oczywiście więcej. W Polsce cena zapewne wyniesie około 2 tys. zł, co warto mieć na uwadze.

Z szybkim ładowaniem baterii i Bluetooth 5.3

Redmi Note 11T Pro Plus będzie jednym z nielicznych smartfonów na rynku, które mają Bluetooth 5.3. Submarka Xiaomi stara się przodować we wdrażaniu tej wersji niebieskiego ząbka i idzie jej całkiem nieźle. Poza tym spodziewamy się baterii o pojemności 4500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem. Akumulator będzie wspierać ładowarkę o mocy aż 120 W. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Redmi Note 11T Pro Plus – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 144 Hz

6 lub 8 GB pamięci RAM

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 12 z MIUI 13

źródło: opracowanie własne