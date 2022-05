Asus ROG Phone 6 pozuje na zdjęciach. Jest częściowa specyfikacja

Asus ROG Phone 6 to jeden z pierwszych smartfonów z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. W sieci pojawiły się jego zdjęcia. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna i ta obejmuje min. 18 GB pamięci RAM. Poza tym Asus ROG Phone 6 wygląda, jak typowy smartfon do gier i obudowę ma w takiej stylistyce.

Asus ROG Phone 6 to nowy smartfon do gier, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Producent już potwierdził, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+, który trafi także do innych flagowców z drugiej połowy 2022 r. W tym do modelu OnePlus 10 Ultra. Mamy okazję zobaczyć zdjęcie telefonu Tajwańczyków. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Widzimy, że Asus ROG Phone 6 ma obudowę stylizowaną dla smartfonów do gier. Urządzenie wygląda całkiem ciekawie i może się podobać. Urządzenie dostrzeżono także w AnTuTu. Tam dowiadujemy się, że Snapdragon 8 Gen 1+ wspomagany jest przez 18 GB RAM-u typu LPDDR5. Następnie mamy aż 512 GB miejsca na dane i są to kości UFS 3.1. Układ graficzny to Adreno 730.

Pełna specyfikacja Asus ROG Phone 6 nieznana

Wyposażenie smartfona do gier Asus ROG Phone 6 na razie jest tajemnicą. Wiemy, że telefon ma ekran z odświeżaniem obrazu w co najmniej 120 Hz, co potwierdza AnTuTu. W rzeczywistości jest to pewnie więcej. Na informacje o dokładnych parametrach tego urządzenia przyjdzie nam poczekać.

źródło