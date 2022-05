Redmi Note 11T Pro Plus otrzyma moduł Bluetooth 5.3

Redmi Note 11T Pro Plus będzie kolejnym smartfonem na rynku z Bluetooth 5.3. Takich urządzeń jest obecnie w sprzedaży niewiele. Widzimy jednak, że rozwiązanie zaczyna trafiać także do średniej półki. Przy okazji dowiadujemy się, że aparat fotograficzny Redmi Note 11T Pro Plus ma główny sensor z matrycą 64 MP.

Redmi Note 11T Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Xiaomi podgrzewa atmosferę przed premierą i udostępnia nowe zajawki. Teraz dowiadujemy się, że pod obudową znajdzie się moduł Bluetooth 5.3 odpowiedzialny za łączność bezprzewodową. Na razie jest to rzadkość.

Bluetooth 5.3 najpierw pojawił się w modelach z serii K50, ale to droższe smartfony. Wraz z Redmi Note 11T Pro Plus rozwiązanie przetrze szlaki w niższej półce cenowej, co z pewnością cieszy. Konkurencja Xiaomi zapewne pójdzie w ślady marki. Poza tym ujawniono szczegół obejmujący aparat fotograficzny.

Aparat Redmi Note 11T Pro Plus z sensorem 64 MP

Redmi Note 11 Pro Plus otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem Samsung GW1. To oznacza, że zastosowano tu matrycę 64, a nie 108 MP. Poza tym kamera otrzyma zapewne obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP i dodatkowy element z czujnikiem 2 MP, ale tego producent na razie nie potwierdził.

