Pixel 6a w sprzedaży dopiero za jakiś czas. Google udostępniło unboxing

Google Pixel 6a to smartfon, który zadebiutuje dopiero za jakiś czas. Tymczasem jest pierwszy unboxing telefonu. Na nim mamy okazję obejrzeć telefon z każdej strony. Wiemy, że sprzedaż modelu Google Pixel 6a zostanie uruchomiona dopiero za kilka tygodni i urządzenie będzie dostępne także w Europie.

Google Pixel 6s to smartfon zaprezentowany w trakcie konferencji I/O 2022. Wiemy, że jego sprzedaż ruszy dopiero latem i na dostępność trochę sobie poczekamy. Tymczasem mamy okazję zobaczyć oficjalny unboxing. Został on udostępniony na francuskim kanale firmy w YouTubie. Rzućmy sobie na to okiem.

Unboxing Google Pixel 6a nie ujawnia nam w zasadzie nic, czego byśmy nie widzieli. W płaskim opakowaniu nie ma ładowarki, ale znajdziemy przewód z końcówkami USB C oraz przejściówkę. Później prezenter pokazuje sam telefon, który ma m.in. czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. Całość zamknięto w obudowie zgodną z normą IP67.

Unboxing Google Pixel 6a na kilka tygodni przed premierą

Wiemy, że sprzedaż Google Pixel 6a rozpocznie się w lipcu. Firma jednak już teraz stara się zwrócić uwagę na nowy telefon. Ceny mają zaczynać się od 449 dolarów. Telefon będzie więc rywalizować o klientów z innymi modelami ze średniej półki cenowej, gdzie pewnie znajdzie grono odbiorców.

