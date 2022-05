OnePlus 10 Ultra z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 Plus potwierdzony

OnePlus 10 Ultra to nadchodzący flagowiec marki. Jego premiera została potwierdzona przy okazji debiutu procesora Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Telefon znalazł się na liście modeli, które otrzymają ten procesor. Obok urządzeń innych marek. Wiemy, że premiera OnePlus 10 Ultra odbędzie się w drugiej połowie 2022 r.

OnePlus 10 Ultra to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Plotki mówiły o tym, że otrzyma on procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Tak też się stanie, co firma potwierdziła na łamach społecznościówki Weibo. Urządzenie zostanie zaprezentowane w drugiej połowie 2022 r.

Snapdragon 8 Gen 1 Plus to potężny procesor, który napędzi flagowce z Androidem z drugiej połowy 2022 r. Qualcomm zwiększył w nim zegary taktujące CPU i GPU. W pierwszym przypadku można liczyć na o 10 proc. większą wydajność względem poprzedniego układu. Natomiast w przypadku obliczeń graficznych efektywność energetyczna została poprawiona o 30 proc.

Nie tylko OnePlus 10 Ultra z SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus

OnePlus 10 Ultra będzie jednym z wielu procesorów, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Takich telefonów będzie więcej i wśród nich są m.in. specjalna wersja Realme GT 2 Pro, Xiaomi 12 Ultra czy nowa Motorola Razr. Własne urządzenia z tym chipem szykują także firmy ASUS, Black Shark, HONOR, iQOO, Lenovo, Nubia, OPPO, OSOM, RedMagic, Redmi, vivo oraz ZTE.

