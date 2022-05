Redmi Note 11T Pro Plus otrzyma konkretny ekran z Dolby Vision

Redmi Note 11T Pro Plus to smartfon, którego premiera jest blisko. Xiaomi podgrzewa atmosferę przed debiutem i ujawnia nowe szczegóły. Dowiadujemy się, że telefon otrzyma wysokiej jakości ekran LCD z Dolby Vision. Model Redmi Note 11T Pro Plus od DisplayMate otrzyma wysoką ocenę w postaci A+.