Samsung Galaxy Z Flip 4 w Geekbench. Ma SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Samsung Galaxy Z Flip to 4 to składany smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Dostrzeżono go w bazie benchmarku Geekbench. Tam otrzymujemy potwierdzenie, że pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To oznacza, że Samsung Galaxy Z Flip 4 zaoferuje bardzo dużą wydajność.