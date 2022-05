Redmi Note 11T Pro Plus potwierdzony. Jest data premiery

Redmi Note 11T Pro Plus jest już blisko. Xiaomi potwierdziło telefon i została podana data premiery. Seria zostanie zaprezentowana w Chinach w przyszłym tygodniu. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana. Mimo to ujawniono pewne szczegóły o Redmi Note 11T Pro Plus i wiemy, że dostanie procesor Dimensity 8100.

Redmi Note 11T Pro Plus to smartfon, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Teraz submarka Xiaomi potwierdziła to urządzenie i ujawniła design aparatu. Wygląda to całkiem ciekawie. Datą premiery jest 24 maja, a więc od oficjalnej prezentacji dzieli nas już tylko kilka dni.

Xiaomi potwierdziło, że Redmi Note 11T Pro Plus otrzyma procesor firmy MediaTek. To mocny układ SoC Dimensity 8100, który znamy chociażby z modelu OnePlus Ace. Będzie on wspomagany przez szybkie kości LPDDR5. Aparat fotograficzny jest potrójny, ale użyte sensory są tajemnicą.

Specyfikacja Redmi Note 11T Pro Plus tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 11T Pro Plus nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że smartfon otrzyma 6,6-calowy ekran Full HD+ z podwyższonym odświeżanie obrazu. Spodziewajmy się także baterii o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 120 W. Więcej informacji zapewne poznamy jeszcze przed oficjalną premierą, którą zaplanowano na przyszły wtorek.

