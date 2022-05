POCO X4 GT coraz mniej tajemniczy. Wycieka specyfikacja techniczna

POCO X4 GT to smartfon, który ma być przebrandowanym Redmi Note 11T Pro. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie ma dostać 6,6-calowy ekran LCD Full HD+ oraz procesor MediaTek Dimensity 8100. Następnie mamy baterię 5000 mAh. Ponadto POCO X4 GT zaoferuje potrójny aparat fotograficzny.

POCO X4 GT to smartfon, który jest blisko. Wiemy, że ma to być przebrandowany telefon Redmi Note 11T Pro. Ten drugi zostanie pokazany w Chinach za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekła specyfikacja techniczna urządzenia. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.

POCO X4 GT otrzyma ten sam procesor, co Redmi Note 11T Pro, a więc SoC MediaTek Dimensity 8100. Będzie on wspomagany przez 6 lub 8 GB RAM-u. Następnie mamy 6,6-calowy ekran LCD Full HD+, który ma zaoferować odświeżanie obrazu w 144 Hz. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 67 W.

Ponadto POCO X4 GT ma potrójny aparat. Ma on składać się z sensorów 48, 8 i 2 MP. Przednia kamerka dostanie matrycę 20 MP. Nie zabraknie też NFC, a całość ma pracować pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

POCO X4 GT – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

