Motorola Moto G42 na renderach. Specyfikacja na razie tajemnicą

Motorola Moto G42 to nowy smartfon marki, którego premiera musi być nieodległa. W sieci pojawiły się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Te ujawniają nam planowany design. Niestety specyfikacja techniczna modelu Motorola Moto G42 na razie jest tajemnicą. Wiemy tylko, że ma ekran OLED.

Motorola Moto G42 to smartfon, który zapewne zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. W sieci pojawiły się rendery prasowe modelu. Te ujawniają nam design w zasadzie z każdej strony. Rzućmy sobie na to urządzenie okiem i zobaczmy, co można zobaczyć.











Widzimy, że Motorola Moto G42 ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który został umieszczony na wyspie charakterystycznej dla tego producenta. Zastosowane tu sensory nie są jednak znane. W ogóle o tym telefonie wiadomo obecnie bardzo niewiele.

Specyfikacja modelu Motorola Moto G42 tajemnicą

Na informacje o specyfikacji technicznej smartfona Motorola Moto G42 jeszcze trochę sobie poczekamy. Zastosowany procesor, pojemność baterii pod obudową czy szczegóły aparatu fotograficznego na razie nie są znane. Wiemy tylko, że ekran to panel OLED o rozdzielczości Full HD+. Pozostałe elementy wyposażenia na razie są tajemnicą. Pewnie jednak poznamy je jeszcze przed oficjalną premierą.

źródło