Huawei AppGallery ma błąd. Płatne aplikacje i gry można pobierać za darmo

AppGallery to sklep Huawei, w którym znaleziono poważny błąd. W konsekwencji płatne aplikacje i gry można z niego pobierać za darmo. Jak to zrobić? Istnieje pewna metoda, która to umożliwia. Co ciekawe Huawei zostało poinformowane o tym problemie w AppGallery już kilka miesięcy temu, ale do tej pory nie zareagowało.