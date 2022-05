POCO X4 GT w drodze. To przebrandowany Redmi Note 11T Pro?

POCO X4 GT to kolejny smartfon. Wygląda na to, że będzie to przebrandowany model Redmi Note 11T Pro. Urządzenie dostrzeżono właśnie pod taką nazwą na stronie jednego z urzędów, gdzie certyfikowano ten sprzęt. Na razie specyfikacja techniczna POCO X4 GT i Redmi Note 11T Pro jest w zasadzie tajemnicą.

POCO X4 GT to kolejny telefon, którego premiera jest nieodległa. Będzie to zapewne przebrandowany smartfon Redmi Note 11T Pro, choć wcześniej sądzono, że może on zapoczątkować serię X5. Tak się jednak nie stanie. Potwierdza to nam strona jednego z urzędów, gdzie dostrzeżono urządzenie.

Smartfon POCO X4 GT został dostrzeżony pod nazwą kodową 22041216G na stronie IMEI. Dowód na to widać na załączonym wyżej zrzucie ekranowym. Coś więc zapewne jest na rzeczy. Pełna specyfikacja techniczna Redmi Note 11T Pro, który będzie jego protoplastą, nie jest znana, ale coś już wiemy.

Redmi Note 11T Pro zadebiutuje przed POCO X4 GT

Najpierw zobaczymy Redmi Note 11T Pro, bo już w maju. Dopiero potem odbędzie się debiut POCO X4 GT. Wiemy, że sercem smartfonów będzie procesor MediaTek Dimensity 8100 z 6 lub 8 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Ekran to 6,6-calowy panel IPS. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

