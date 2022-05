Motorola Moto G71s oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Moto G71s to nowy smartfon marki, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna jest średniopółkowa. Telefon mam 6,6-calowy ekran OLED, potrójny aparat 50 MP i procesor Snapdragon 695 5G. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Motorola Moto G71s i co oferuje to urządzenie.