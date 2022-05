Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 i 12S Pro goszczą na stronie TENAA

Xiaomi 12 Ultra oraz Mix 5 i modele 12S oraz 12S Pro zostały dostrzeżone na stronie chińskiego urzędu TENAA. To oznacza, że premiera tych telefonów zbliża się wielki krokami. Tam zostaną nadane odpowiednie certyfikaty, które pozwolą na uruchomienie sprzedaży Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 i 12S Pro w Państwie Środka.

Xiaomi 12 Ultra, Mix 5, 12S i 12S Pro to cztery nadchodzące smartfony chińskiej marki, które były obiektem mnóstwa przecieków. Wygląda na to, że premiera tych telefonów zbliża się naprawdę dużymi krokami. Świadczy o tym pojawienie się tych modeli na stronie chińskiego urzędu TENAA.

Xiaomi 12 Ultra oraz modele z serii 12S ukrywają się pod nazwami kodowymi 2203121C, 2206123SC oraz 2206122SC. Jednak możliwe, że pod pierwszą z nazw jednak ukrywa się model Mix 5. To na razie nie jest jasne. W każdym razie wszystkie urządzenie są już certyfikowane w TENAA i to przybliża je do debiutu.

Premiera Xiaomi 12 Ultra, Mix 5 i modeli 12S nieodległa

Proces certyfikacji nowych telefonów marki pozwala nam przypuszczać, że premiera tych urządzeń jest bardzo blisko. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na debiut. W maju już ich nie zobaczymy, ale istnieje szansa, że Xiaomi 12 Ultra zadebiutuje jeszcze przed końcem czerwca. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

źródło