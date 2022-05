Oppo Reno 8 Pro Plus pozuje na renderach. Premiera już blisko

Oppo Reno 8 Pro Plus to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekły jego rendery prasowe. Te ujawniają nam aparat fotograficzny podobny do tego, który jest w OnePlusie 10. Oficjalna premiera telefonu jest już bardzo blisko. Oppo Reno 8 Pro Plus debiutuje w przyszłym tygodniu.