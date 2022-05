Oppo Pad Air blisko. Wycieka specyfikacja techniczna tabletu

Oppo Pad Air to nadchodzący tablet chińskiej marki. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna urządzenia. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 680 oraz bateria o pojemności 7100 mAh. Poza tym tablet Oppo Pad Air ma również 10,36-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości.

Oppo Pad Air to tablet, który zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Jakiś czas temu wyciekły rendery prasowe urządzenia. Teraz jest to specyfikacja techniczna tego sprzętu. Dzięki temu wiemy, czego można się spodziewać. Rzućmy sobie na to okiem.

Tablet Oppo Pad Air ma wyświetlacz firmy BOE o przekątnej 10,36 cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 680. Rozmiar pamięci RAM i miejsca na dane nie jest znany. Wiemy jednak, że pod obudową znajduje się bateria o pojemności 7100 mAh z obsługą ładowania o mocy 18 W.

Oppo Pad Air ma także aparat fotograficzny z sensorem 8 MP. Przednia kamerka ma matrycę 5 MP. Znajdziemy tu też cztery głośniki z obsługą Dolby Atmos oraz złącze USB C. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna tabletu widoczna jest niżej.

Tablet Oppo Pad Air – specyfikacja techniczna

10,36-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 680

pamięć RAM – brak informacji

pamięć na dane – brak informacji

bateria o pojemności 7100 mAh

kamerka 5 MP

aparat fotograficzny 8 MP

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

cztery głośniki z Dolby Atmos

złącze USB C

Android 12 z nakładką ColorOS

źródło