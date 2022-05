Android Auto 7.7 rozwiązuje pewne problemy, ale pojawiają się inne błędy

Android Auto 7.7 to nowa aktualizacja oprogramowania Google i kolejne wydanie po tym z numerkiem 7.6. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem próżno szukać nowości, bo Google wprowadzi je wkrótce wraz z projektem Coolwalk. Tym razem usunięto błędy, które od dawna doskwierają użytkownikom smartfonów z serii Samsung Galaxy S22. Co to za problemy?

Właściciele telefonów Samsung Galaxy S22 od dawna skarżą się na błędy z Android Auto. Próba połączenia z systemem samochodu często skutkuje fiaskiem. Pomimo tego, że inny smartfon z tym samym kablem problemów nie sprawia. Pewne starsze błędy w wydaniu z numerkiem 7.7 udało się zażegnać, ale przy okazji pojawiły się inne.

Aktualizacja Android Auto 7.7 sprawia nowe problemy

Niestety w Android Auto 7.7 pojawiły się inne błędy. Objawiają się one m.in. czarnym ekranem po podłączeniu z użyciem przewodu. Co ciekawe nowe problemy pojawiają się u osób, które wcześniej z Galaxy S22 ich nie miały. Ot natura oprogramowania. Pozostaje wierzyć, że Google usunie także te niedogodności.

