POCO X5 Pro w drodze? To może być przebrandowany Redmi Note 11T Pro

POCO X5 Pro to kolejny smartfon submarki powołanej do życia przez Xiaomi. Telefon został dostrzeżony na stronie FCC. Sugeruje się, że może to być przebrandowany model Redmi Note 11T Pro, który wkrótce zadebiutuje w Chinach. Natomiast do Europy trafi pod nazwą POCO X5 Pro. Zobaczmy, co już o nim wiadomo.