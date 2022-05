POCO F4 Pro pozuje na zdjęciach. To także Xiaomi 12X Pro

POCO F4 Pro zbliża się wielkimi krokami. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia smartfona. Dostrzeżono go na stronie jednego z urzędów i wiemy, że to samo urządzenie w Indiach zadebiutuje pod nazwą Xiaomi 12X Pro. Zobaczmy sobie, jak wygląda na żywo POCO F4 Pro i co wiemy o jego specyfikacji technicznej.