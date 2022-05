Oppo Reno 8 SE blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo Reno 8 SE to jeden z nadchodzących smartfonów marki z tej serii. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna tego urządzenia. Sercem telefonu będzie procesor MediaTek Dimensity 1300, a ekran to 6,43-calowy panel Full HD+. Zobaczmy sobie, co jeszcze wiemy o Oppo Reno 8 SE i kiedy odbędzie się premiera.