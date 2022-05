Oppo Reno 8 Pro Plus blisko. Wycieka specyfikacja techniczna

Oppo Reno 8 Pro Plus to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Urządzenie otrzyma 6,7-calowy ekran AMOLED i procesor MediaTek Dimensity 8100 MAX. Natomiast aparat ma główny sensor Sony IMX766. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o Oppo Reno 8 Pro Plus.