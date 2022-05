OnePlus 10 Ultra pozuje na nieoficjalnych renderach. Aparat ma logo Hasselblad

OnePlus 10 Ultra to nadchodzący flagowiec marki. W sieci pojawiły się nieoficjalne rendery. Prezentują nam one design smartfona, w tym aparat fotograficzny, który otrzyma logo Hasselblad. Wygląd jest bardzo podobny do poprzednika. Zobaczmy sobie, jak wygląda OnePlus 10 Ultra i kiedy ma odbyć się premiera.