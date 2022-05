Android Auto wkrótce otrzyma wiele nowości. Google wprowadzi je z Coolwalk

Android Auto to platforma Google, która wkrótce otrzyma wiele nowości. Wiele z nich bazuje na projekcie Coolwalk. Co nowego tu znajdziemy? Pojawią się zmiany w interfejsie czy możliwość pracy na podzielonym ekranie. Zobaczmy, jakie nowe funkcje ma otrzymać Android Auto i kiedy zostaną one wprowadzone.

Android Auto obecnie dostępne jest w wersji z numerkiem 7.6. W tym wydaniu nadal nie pojawiły się nowości i zmiany zapowiadane przez Google wraz z Coolwalk. W trakcie konferencji I/O 2022 firma pochwaliła się jednak, co nowego wkrótce zostanie wprowadzone w tej platformie. Rzućmy sobie na to okiem.

Android Auto otrzyma wiele nowości, które obejmą interfejs użytkownika. Dzięki temu platforma ułatwi interakcje. Pojawi się podzielony widok, co pozwoli na wygodną pracę z wieloma aplikacjami. Następnie mamy nowe podpowiedzi Asystenta Google, które będą prezentowane w trakcie jazdy samochodem. Będą też nowe funkcje multimedialne, które w trakcie postoju zapewnią więcej rozrywki.

Nowości dla Android Auto z Coolwalk latem

Google planuje prowadzić te nowe funkcje i zmiany oparte na Coolwalk do Android Auto już latem tego roku. Nastąpi to wraz z dużą aktualizacją oprogramowania platformy. Być może wraz z numerkiem 8.0, co wydaje się być bardzo prawdopodobne. Nie pozostaje nic innego, jak tylko cierpliwie czekać na to uaktualnienie.

